日媒称安倍8月15日或向靖国神社献祭祀费

日本媒体周三报道称，该国首相安倍晋三在8月15日可能会向靖国神社献祭祀费。安倍此举可能惹怒中国，令日方提出的试探性外交接触搁浅。安倍若在8月15日向靖国神社献祭祀费，将凸显他在修复中日关系与吸引本国民众支持之间试图拿捏好分寸。今年4月，安倍向靖国神社供奉“真榊”祭品，此举惹怒了曾被日本侵略的中国和韩国。路透