日本部分内阁成员参拜靖国神社 安倍献祭祀费（更新版）

（新增安倍晋三进献祭祀费等内容）

路透东京8月15日（记者 Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三周四向靖国神社献祭祀费，但没有前往参拜，以免加剧日本与亚洲邻国的紧张关系。

不过，至少有两名日本内阁成员今日参拜了靖国神社。这样的举动可能惹怒韩国和中国，可能对日本提出的与中方试探性外交接触产生不利影响。

日本自民党总裁特别助理荻生田光一代表安倍向靖国神社献祭祀费。“（自民党）总裁希望为战争死难者祈祷，并为他未能亲自参拜道歉，”荻生田光一代表安倍献祭祀费后说道。

“在考虑各方面因素之后，他（安倍）做出了今日不前来参拜的决定，”荻生田光一说。“他以自民党总裁安倍晋三的名义献祭祀费。”

靖国神社中供奉着14名二战甲级战犯，日本高官之前参拜靖国神社曾惹怒过中国和韩国。

日本保守派人士认为，参拜只是为了纪念战争亡灵，而非美化战争。

日本国家公安委员会委员长古屋圭司周四参拜了靖国神社。“我是作为日本公民来此为那些牺牲了生命的人祈祷的，”他参拜后说道。

日本内阁总务大臣新藤义孝也参拜了靖国神社，预计还会有许多保守派议员前去参拜，当中可能包括一名自民党的高级成员。

日本曾经的军国主义给中国和韩国民众留下来难以磨灭的痛苦记忆。尽管经济关系密切，安倍近期还曾呼吁举行中日首脑峰会，但日本与周边邻国的关系依然令人担心。

日本方面希望通过安倍不参拜靖国神社，向中国发出安倍试图缓解中日紧张关系的意图，从而为中日首脑峰会做铺垫。

但中国在此事上态度明确，即中方不接受日本政治领导人以任何形式参拜靖国神社。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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