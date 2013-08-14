日媒称安倍8月15日或向靖国神社献祭祀费

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透东京8月14日（记者 Elaine Lies） - 日本媒体周三报道称，该国首相安倍晋三在8月15日可能会向靖国神社献祭祀费。安倍此举可能惹怒中国，令日方提出的试探性外交接触搁浅。
安倍若在8月15日(周四)向靖国神社献祭祀费，将凸显他在修复中日关系与吸引本国民众支持之间试图拿捏好分寸。今年4月，安倍向靖国神社供奉“真榊”祭品，此举惹怒了曾被日本侵略的中国和韩国。
日本媒体称，安倍可能不会参拜靖国神社，但他或许会通过自民党的一位代表献祭祀费。
日本首相办公室及自民党总部均未对报道予以证实。
中国驻日本大使程永华周二会见日本前首相福田康夫时使用了更为友好的语调。
“实践证明，中日两国和平相处、友好合作是双方利益所在，”新华社援引程永华的话称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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