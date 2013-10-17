日相安倍向靖国神社供奉祭品 但未亲自参拜

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透东京10月17日 - 日本媒体周四报道称，首相安倍晋三再次向靖国神社供奉参拜所用物品“真榊”。为避免触怒日本侵略战争受害者，安倍未亲自参拜神社。
日本共同社援引神社消息称，安倍晋三以首相名义供奉祭品。靖国神社秋季大祭将持续到本周日。
这是安倍去年12月再次当选首相以来第三次向靖国神社供奉祭品。安倍顾及与中韩两国的关系，未亲自前往参拜。
近期中日两国关系因钓鱼岛争议受到影响，而日韩关系也因领土纠纷趋于紧张。
安倍毫不掩饰他的民族主义情绪，曾表示后悔在2006-2007年担任首相期间未参拜靖国神社。
据共同社消息，安倍内阁的两名成员正考虑在靖国神社秋季祭祀活动中参拜。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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