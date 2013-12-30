中国称安倍自己关闭了同中国领导人对话的大门

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京10月30日 - 中国政府周一表示，中国领导人不会与安倍晋三进行会晤，凸显出中日关系的恶化。
安倍上周多次表示希望与中国领导人进行对话。
安倍上周参拜靖国神社。此举激怒了中国过和韩国，两国均曾在战争期间被日本占领；安倍此举还引发了美国对亚洲邻国之间紧张关系升级的担心。
安倍当时表示，日本与中国和韩国的关系十分重要，他希望有机会向中国和韩国解释，称强化彼此关系符合国家利益。
中国外交部发言人秦刚在每日例行的新闻发布会上表示，安倍自己关闭了同中国领导人对话的大门。
“安倍自上台以来，在中日关系上打错算盘，一错再错，特别是参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。这些甲级战犯到底是些什么人？他们是日本军国主义对外侵略战争的策划者、发动者和实施者，他们是远东军事法庭判决的历史罪人，他们手上沾满了受害国人民的鲜血，他们是法西斯，是亚洲的“纳粹”。”
“对这样的日本领导人，中国人民当然不欢迎他，中国领导人也不会同他会面。”
“安倍现在要做的是向中国政府和人民承认错误，改弦更张。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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