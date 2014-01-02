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时事要闻 | 2014年 1月 2日 星期四 08:57 BJT

日本内阁总务大臣新年参拜靖国神社 中国强烈抗议

路透东京1月1日 -继日本首相安倍晋三上周参拜靖国神社后，该国内阁总务大臣新藤义孝周三也前往靖国神社参拜，这对中国和韩国而言无异于“在伤口上撒盐”。

共同社报道称，新藤义孝称他认为自己参拜靖国神社不太可能变成外交问题。

但对于日本政客参拜靖国神社，中国和韩国多次表示愤怒。

中国对新藤义孝参拜靖国神社表示强烈抗议。中国外交部发言人华春莹就此事答记者问时称，这“再次暴露出日本方面企图为军国主义战争罪犯张目，挑战世界反法西斯战争结果和战后国际秩序的危险动向”。

“中国人民和其他亚洲国家的人民绝不允许日本开历史倒车。我们严肃敦促日方反省历史，改弦易辙。”

中国在安倍上周四参拜靖国神社后称，中国领导人不会与安倍进行会晤。这凸显出中日关系的恶化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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