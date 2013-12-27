中国多家官媒抨击安倍参拜靖国神社

路透北京12月27日 -中国官媒周五发文抨击日本首相安倍晋三，将他对靖国神社的参拜形容为“拜鬼”，称中国有能力制止一切军国主义的挑衅。

安倍周四参拜靖国神社，此举激怒了中国和韩国，两国均曾被日本野侵略；此举也引发了美国对于日本与亚洲邻国之间关系恶化的担忧。

《解放军报》一篇名为《安倍“拜鬼”令人愤慨》的社评中称，安倍的所作所为“严重破坏了地区稳定”。

“安倍一边祭奠战犯，一边空谈改善同中韩等国的关系，简直是阳奉阴违，满嘴谎言。”

“今天，中国人民有能力扞卫和平，更有能力制止一切军国主义的挑衅。”

《人民日报》发表的另一篇社评中，署名为“钟声”的作者写道：“历史告诉人们，不能正确认识法西斯战争的邪恶，不能反省战争罪责，一个国家不可能真正复兴。”

《环球时报》社论称“中国应公布一个黑名单，将安倍以及今年以来在参拜靖国神社问题上表现恶劣的日本高官和着名议员列入其中，规定他们五年之内不得来中国做任何旅行和访问。”

“如果中国只是抗议，或者反制行动不够有力，将是我们自己对国际政治权利的一种放弃，而且这将成为外界评估中国是“纸老虎”的一个依据。”

“美国列黑名单时，榜上的人有不少是恐怖主义分子、法西斯分子等。没错，安倍在我们的眼里就同那一大类人差不多。”

周四，新浪微博上的一项调查显示，许多网民对安倍参拜靖国神社表示愤怒，70%的调查参与者支持抵制日货。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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