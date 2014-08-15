日本内阁官员参拜靖国神社 安倍未参拜

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透东京8月15日（记者 Minami Funakoshi/Antoni Slodkowski） - 日本总务大臣新藤义孝（Yoshitaka Shindo）等内阁成员周五参拜靖国神社，此举可能激怒中国和韩国，破坏修复关系的努力。
日本国家公安委员会委员长古屋圭司（Keiji Furuya）亦参拜靖国神社。
古屋圭司说：“我认为，对于像我这样被选举出来的议员而言，有责任对那些为国家献出生命的人表达敬意，并再次表达我们祈求和平的愿望。”
首相安倍晋三周五向靖国神社供奉了祭品，但未前往参拜。
安倍的幕僚Koichi Hagiuda在靖国神社告诉记者，他代表安倍供奉了祭品。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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