日本内阁官员参拜靖国神社 安倍未参拜

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月15日 - 日本总务大臣新藤义孝（Yoshitaka Shindo）等内阁成员周五参拜靖国神社，此举可能激怒中国和韩国，破坏修复关系的努力。
日本国家公安委员会委员长古屋圭司（Keiji Furuya）亦参拜靖国神社。
古屋圭司说：“我认为，对于像我这样被选举出来的议员而言，有责任对那些为国家献出生命的人表达敬意，并再次表达我们祈求和平的愿望。”
首相安倍晋三周五向靖国神社供奉了祭品，但未前往参拜。
安倍的幕僚Koichi Hagiuda在靖国神社告诉记者，他代表安倍供奉了祭品。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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