日本内阁官员参拜靖国神社 安倍未参拜

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月15日 - 日本总务大臣新藤义孝（Yoshitaka Shindo）等内阁成员周五参拜靖国神社，此举可能激怒中国和韩国，破坏修复关系的努力。

日本国家公安委员会委员长古屋圭司（Keiji Furuya）亦参拜靖国神社。

古屋圭司说：“我认为，对于像我这样被选举出来的议员而言，有责任对那些为国家献出生命的人表达敬意，并再次表达我们祈求和平的愿望。”

首相安倍晋三周五向靖国神社供奉了祭品，但未前往参拜。

安倍的幕僚Koichi Hagiuda在靖国神社告诉记者，他代表安倍供奉了祭品。（完）