（修正）安倍向靖国神社献祭祀费 中韩愤怒回应

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路透东京8月15日（记者 Minami Funakoshi/Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三周五向靖国神社献祭祀费，并未亲自与内阁高官一道前去参拜。该决定意味着安倍试图避免加剧日本与中国的紧张关系，他正在寻求实现中日首脑会晤。

安倍献祭祀费的行为仍引发了韩国和中国的愤怒，中韩两国都无法忘却日本在二战时期给其造成的痛苦记忆。

安倍曾于去年12月亲自参拜靖国神社，导致日本与中韩两国关系骤然冷却。他周五敬献祭祀费的举动看似是希望避免日本与中韩关系进一步恶化。

安倍的幕僚荻生田光一在靖国神社代表安倍供奉了祭品，并对记者称，“他（安倍）希望向那些为国家献出生命的人表示敬意，并祈祷永久的和平。”

安倍周五拜谒了鲜有争议的无名战士公墓，但是大约83名国会议员参拜了靖国神社。

新华社在评论文章中称，安倍表现出来的“妥协和真诚”不可接受。

评论称，忘记和否认历史的人不配拥有未来，当前日本领导人亟需真实反映历史教训，以避免危险的将来。

韩国总统朴槿惠称，一些日本政客的行为正在导致韩日两国关系的分裂。

“韩国政府已敦促日本领导人正确认识历史……，”她在讲话中表示。

“当日本以适当的方式解决了这些问题，韩国和日本的关系才能稳步发展，这样两国才能在明年真诚地庆祝两国外交关系正常化。”（完）