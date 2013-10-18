中国对日本议员参拜靖国神社表愤慨

路透东京10月18日(记者 Elaine Lies) - 日本内阁总务大臣新藤义孝(Yoshitaka Shindo)和百余名议员周五参拜靖国神社，中国指控日本此举意在破坏两国关系，并尝试推翻战后世界秩序。

日本首相安倍晋三虽未在此次秋季例行大祭期间亲自参拜，但在此前一天已第三次向靖国神社供奉祭品。

中国外交部发言人华春莹在北京的新闻发布会上表示：“靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征。至今供奉着在二战中对中国等亚洲受害国人民犯下滔天罪行的14名甲级战犯。”

“靖国神社问题事关中日关系政治基础的重大原则问题。”

“日本内阁成员公然参拜靖国神社，其实质是美化日本军国主义侵略历史，挑战二战结果和战后国际秩序。”

“我愿重申，日本只有切实正视和深刻反省侵略历史，真正做到以史为鉴，日本同亚洲邻国的关系才能开辟未来。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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