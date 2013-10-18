日本内阁总务大臣及众多议员参拜靖国神社

路透东京10月18日 - 日本内阁总务大臣新藤义孝及150余名国会议员周五前往靖国神社参拜，此举有可能触怒遭受日本侵略的亚洲受害国。

昨日，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但因顾及与中韩两国的关系，他并未亲自去参拜。

中国外交部周四警告安倍切勿不顾中国及其他“受害国”人民的感情去参拜靖国神社。新藤义孝在安倍献奉后次日亲临神社参拜。

靖国神社秋季大祭将于周日结束，新藤义孝此举势必引发指责，而日本内阁其他成员也表示会前往神社参拜。

“我是以个人名义参拜的”，新藤义孝祖父的灵位供奉在靖国神社，他说：“我认为这不会引起外交争议。”

新藤义孝不仅参拜了阵亡军人，同时还参拜了被远东国际军事法庭裁定为战犯的日本领导人的灵位。

韩国外交部也对安倍供奉祭品的举动“深表关切和遗憾”。

新藤义孝在8月15日、二次世界大战纪念日之时参拜过靖国神社，此前他与另一名内阁大臣都考虑在秋祭时进行参拜。

安倍是强硬的民族主义者，他主张重修日本战后的和平主义宪法、加强日本的防御态势、并重写战时历史。

编译：王琛 发稿：王凤昌

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