日本把韩国诉至WTO 指其因福岛核事故限制相关食品进口

路透日内瓦5月21日 - 日本周四在世贸组织(WTO)对韩国提起贸易诉讼，指其在2011年福岛核事故之后实行进口禁令，并加强对日本食品的检测要求。

韩国对日本的行动表示遗憾，称其对日本一些海产品实施禁令是必要举动，反映了安全疑虑。

WTO发布声明称，日本称韩国采取的几项举措违反WTO动植物卫生检疫协议，韩国也未能证明其实行的贸易限制有合理必要性。

根据WTO规定，韩国有60天的时间通过双边协商解决日本方面的关切。之后日本可以要求WTO就该案做出裁定。

“在即将与日本进行的协商中，我们计划充分解释进口禁令对于民众安全的必要性，并就日本提至WTO争端解决程序的问题，与日本积极协调，”韩国外交通商部等相关部门在一份联合声明中称。

日本上诉细节暂未能得知，但日本数次在WTO委员会会议上提出这个问题，而且还曾表示，担心台湾和中国因福岛核事故强行实施贸易限制。

日本代表3月时对WTO动植物卫生检疫(SPS)委员会表示，自核灾意外之后日本食品的幅射水平已经大幅下滑。日本说美国、澳洲、欧盟、新加坡及越南都已经解除或者放宽有关福岛的限制。

韩国在2013年9月把对进口日本渔业产品的禁令，扩大范围至涵盖包括福岛在内的八个日本县区。

去年10月，日本代表在WTO委员会中称，超过99%的食品项目的污染值低于标准规定，而且称严禁出售或出口任何超过污染值标准的食品。

韩国代表在那场会议中说，韩国的禁令符合WTO规定，日本方面却没有提供足够讯息来做客观且科学的风险评估。(完)

(编译 李爽/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。