日本部分地区降雪量超一米 造成至少23人死亡

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京2月18日（记者 Elaine Lies） -日本一周内遭遇第二场大雪袭击，道路被积雪封死，成千上万人受困，降雪天气已造成至少23人死亡。
2月14日情人节当天，日本中部和东京地区连续第二个周末遭遇创纪录降雪量袭击，一些地区的铁路运营暂停，空中交通一片混乱，一些汽车厂商放缓生产。
位于中部地区的山梨县（Yamanashi）降雪量超过1.1米，为有记录的100余年来不遇的大雪，东部和东北地区的降雪稍小一些，东京的降雪量为27厘米。
截止周二，降雪天气已造成至少23人死亡，其中部分死于交通事故，有人因屋顶被积雪压塌而死，还有几人明显是因车被困雪中开着引擎取暖而死于一氧化碳中毒。
降雪最大时，数千户家庭的电力供应中断，数百航班被取消。铁路运营暂停，高速路关闭，一些主要道路堵满了车辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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