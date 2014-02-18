日本部分地区降雪量超一米 造成至少23人死亡

路透东京2月18日（记者 Elaine Lies） -日本一周内遭遇第二场大雪袭击，道路被积雪封死，成千上万人受困，降雪天气已造成至少23人死亡。

2月14日情人节当天，日本中部和东京地区连续第二个周末遭遇创纪录降雪量袭击，一些地区的铁路运营暂停，空中交通一片混乱，一些汽车厂商放缓生产。

位于中部地区的山梨县（Yamanashi）降雪量超过1.1米，为有记录的100余年来不遇的大雪，东部和东北地区的降雪稍小一些，东京的降雪量为27厘米。

截止周二，降雪天气已造成至少23人死亡，其中部分死于交通事故，有人因屋顶被积雪压塌而死，还有几人明显是因车被困雪中开着引擎取暖而死于一氧化碳中毒。

降雪最大时，数千户家庭的电力供应中断，数百航班被取消。铁路运营暂停，高速路关闭，一些主要道路堵满了车辆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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