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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 15日 星期日 13:38 BJT

科特迪瓦强势逆转 2-1击败日本

下半时在三分钟攻入两记犀利的头球，科特迪瓦凭借这样的表现，在C组小组赛2-1逆转击败日本。 第16分钟，本田圭佑左脚劲射，帮助日本取得领先。但在比赛进行到60分钟德罗巴替补登场，场上局势旋即发生了天翻地覆的变化，科特迪瓦迅速反超了比分。伯尼和热尔维尼奥分别头槌建功。路透
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