软银10亿美元投资卫星公司OneWeb 对美投资承诺跨出第一步

路透12月19日 - 日本软银(9984.T)已同意对美国卫星新创公司OneWeb Ltd投资10亿美元，成为软银社长孙正义向美国总统当选人特朗普做出的500亿美元投资承诺的第一笔。

“本月稍早我与总统当选人特朗普见面，表达了我对美国投资与创造就业的承诺，”孙正义在与OneWeb发布的联合声明中表示，“这是这项承诺跨出的第一步。”

这项投资是OneWeb的12亿美元募资计划的一部份，该公司的目标是透过人造卫星，为全球民众提供负担得起的上网服务。

剩下的两亿美元将由现有的投资者提供，其中包括高通(Qualcomm) (QCOM.O)、空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)，以及维珍集团。这项筹资料于2017年第一季完成。

这笔最新投资将直接来自软银，而非软银与沙特阿拉伯共同推出的1,000亿美元科技基金，尽管孙正义已表示大规模的投资将通过该科技基金进行，以免软银债务持续扩张。(完)