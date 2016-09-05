朝鲜导弹落在北海道以西200-250公里处海域--日本消息

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透东京9月5日 - 日本防卫省消息人士称，朝鲜周一发射的三枚导弹可能落在了北海道以西200-250公里(120-160英里)处的大海里。
消息人士称，这些导弹可能要么是飞毛腿(Scud)飞弹，要么是劳动(Rodong)中程弹道导弹。
韩国军方称，这些导弹是劳动中程弹道导弹，朝鲜军方此次选在20国集团(G20)在中国召开峰会期间发射导弹，可能是藉此展现武力。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。