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时事要闻 | 2016年 9月 5日 星期一 15:01 BJT

朝鲜导弹落在北海道以西200-250公里处海域--日本消息

路透东京9月5日 - 日本防卫省消息人士称，朝鲜周一发射的三枚导弹可能落在了北海道以西200-250公里(120-160英里)处的大海里。

消息人士称，这些导弹可能要么是飞毛腿(Scud)飞弹，要么是劳动(Rodong)中程弹道导弹。

韩国军方称，这些导弹是劳动中程弹道导弹，朝鲜军方此次选在20国集团(G20)在中国召开峰会期间发射导弹，可能是藉此展现武力。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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