日本拟立法允许日支持美军在南中国海的军事行动--消息人士

路透东京4月22日 （记者 Nobuhiro Kubo/Tim Kelly） - 日本政府和执政党的消息人士称，日本首相安倍晋三计划将日本在武装冲突中扮演非战斗角色的范围扩大至“日本周边区域”之外地区，这可能令日本被卷入在南中国海支持美军的行动。

安倍下月将向国会提交一项立法案，允许在日本认为国家安全受到威胁时，可向任何地方的美军运送燃料与军火。

若菲律宾遭遇攻击，按照协定，美国将向其提供防御支援。

“如果菲律宾与中国发生冲突，菲律宾将向盟友美国发出紧急求救信号，”日本自民党的一位政策专家说道。“如果美军此时向日本自卫队寻求协助，那么问题就变成了日本能做什么。”

作为诸多改革日本安全战略的议案的一部分，安倍联合政府的各政党已同意取消仅允许日本在“日本周边区域”向美国提供后勤支援的限制。

决策者避而不提日本的后勤支援将覆盖哪些区域，但三名政府官员以及一名执政党国会议员向路透表示，这些议案将中国和菲律宾之间存在主权争议的岛屿纳入了日本自卫队未来可能的活动范围。

一名官员称，日本向协防菲律宾的美军提供后勤支援，以非战斗角色介入南中国海问题的可能性，很可能令安倍旨在提升日本军事影响力的努力在未来几个月面临争议。（完）

编译：刘珞焱 发稿王凤昌

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