东北亚政经：中日韩考虑秋季举行三年来首次三边峰会--日本经济新闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月20日 - 日本经济新闻周六报导，中日韩三国考虑举行三年来首次三边峰会，或给日韩领导人首次面对面会谈的机会。
会谈将重启东亚三大经济体的合作。2012年以来，由于领土争端、及中韩认为日本不愿正视历史，这三大经济体之间的合作停滞。
日本经济新闻报导，韩国外交部长官尹炳世及日本外务大臣岸田文雄料在本周末确认领导人举行峰会的意愿。尹炳世周日自四年来首次访日。
报导还称，峰会可能将在9-11月在韩国举行，期间日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠将进行各自上任以来的首次双边会谈。
中日关系仍有嫌隙，但在安倍晋三与中国国家主席习近平在去年11月和今年4月两次会面后已有所缓和。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”