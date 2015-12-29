中国外交部称对日本解决“慰安妇”问题的诚意拭目以待

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透北京12月29日 - 中国外交部周二称，对日本解决“慰安妇”问题的诚意如何，中方拭目以待。
“慰安妇”问题是阻碍韩日以及中日改善关系的一大障碍。
韩国和日本周一达成解决“慰安妇”问题的里程碑式协议，双方称若协议所有条款得以履行，“慰安妇”问题将获“最终地、无可撤销地解决”。
中国外交部发言人陆慷周二称，“日本军国主义发动的侵略战争给中国和亚洲其他受害国人民带来了深重的灾难。我们一贯要求日方正确认识和对待那段侵略历史，汲取历史教训，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”
“我们再次敦促日方切实正视和反省侵略历史，以负责任的态度处理有关问题。这一立场是一贯的，没有变化。”
中国学者估计约有20万名中国妇女曾被强征为“慰安妇”。
被问及中方是否认为日方有诚意解决“慰安妇”问题时，陆慷称“我们也跟你一样，关注日方是否能做到言行如一、表里如一、始终如一。我们拭目以待”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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