韩日达成解决“慰安妇”问题的里程碑协议

日本外务大臣岸田文雄（左）与韩国外长尹炳世2015年12月28日在首尔就慰安妇问题举行会谈并达成协议。 REUTERS/Jung Yeon-je/Pool

路透首尔12月28日 （记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 韩国和日本周一达成解决“慰安妇”问题的一项里程碑式协议。“慰安妇”问题一直是韩日改善关系的一大障碍。

韩日两国外长在首尔会面后称，若协议所有条款得以履行，“慰安妇问题”将获“最终地、无可撤销地解决”。

韩日达成的协议将获得美国的欢迎。美国一直希望韩日这两个美国在亚洲的主要盟国改善彼此间的关系。

“达成这样一项协议具有历史性的重大意义，”日本外务大臣岸田文雄在新闻发布会上表示，并称日本“痛切意识到”其对该问题的责任。

“安倍（晋三）首相再次对所有遭遇了不可计量的痛苦经历、蒙受了无法治愈的身体与心理创伤的‘慰安妇’表示最诚挚的道歉与忏悔。”

“我认为这为推进日韩以及日美韩的安全合作打下铺垫。”

岸田文雄称，日本将从政府预算中拨出约10亿日圆（830万美元）建立一个基金，以帮助韩国昔日的“慰安妇”，并与韩国合作开展恢复“慰安妇”名誉、抚平受害人内心创伤的项目。

韩国外交部长官尹炳世称，他高度评价日本的努力。

“在日本政府承诺的步骤能得以诚挚执行的前提下，韩国政府将确认（‘慰安妇’）问题最终地并无可撤销地获得解决，”尹炳世在新闻发布会上表示。（完）