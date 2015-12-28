韩日达成解决“慰安妇”问题的里程碑协议

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透首尔12月28日 （记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 韩国和日本周一达成解决“慰安妇”问题的一项里程碑式协议。“慰安妇”问题一直是韩日改善关系的一大障碍。
韩日两国外长在首尔会面后称，若协议所有条款得以履行，“慰安妇问题”将获“最终地、无可撤销地解决”。
韩日达成的协议将获得美国的欢迎。美国一直希望韩日这两个美国在亚洲的主要盟国改善彼此间的关系。
“达成这样一项协议具有历史性的重大意义，”日本外务大臣岸田文雄在新闻发布会上表示，并称日本“痛切意识到”其对该问题的责任。
“安倍（晋三）首相再次对所有遭遇了不可计量的痛苦经历、蒙受了无法治愈的身体与心理创伤的‘慰安妇’表示最诚挚的道歉与忏悔。”
“我认为这为推进日韩以及日美韩的安全合作打下铺垫。”
岸田文雄称，日本将从政府预算中拨出约10亿日圆（830万美元）建立一个基金，以帮助韩国昔日的“慰安妇”，并与韩国合作开展恢复“慰安妇”名誉、抚平受害人内心创伤的项目。
韩国外交部长官尹炳世称，他高度评价日本的努力。
“在日本政府承诺的步骤能得以诚挚执行的前提下，韩国政府将确认（‘慰安妇’）问题最终地并无可撤销地获得解决，”尹炳世在新闻发布会上表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。