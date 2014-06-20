韩国拟举行海上射击演习 日方抗议

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透东京6月19日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，日本向韩国提出抗议，反对韩国在争议水域进行射击演习的计划。
日韩关系长期受领土争端以及日本侵略历史影响。
韩国演习定于周五举行，而日本亦计划周五公布对1993年“河野谈话”出台过程的调查报告。“河野谈话”是指1993年时任日本内阁官房长官河野洋平就“慰安妇”问题调查结果发表的道歉谈话。
日本方面指出，韩国射击演习范围涉及竹岛（韩国称“独岛”）附近的日本领海。
该岛屿目前由韩国控制，而日本称其为日本领土。
菅义伟在例行新闻发布会上说：“根据我国在竹岛主权上的立场，我们不能接受这样的做法。我们对此深感遗憾。”
他透露，日本已要求韩国方面取消此次演习。
韩国国防部称，该国海军计划周五举行例行射击演习，但不愿谈判具体位置以及时间。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。