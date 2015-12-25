日本外相将访问韩国 寻求解决“慰安妇”问题争议

路透东京12月25日 - 日本外相岸田文雄周五称，他正在安排对韩国的访问，希望能尽早解决日韩之间围绕“慰安妇”问题的争议。

日本内阁官房长官菅义伟也表示，日本首相安倍晋三已指示岸田文雄赴韩国进行会谈。日本媒体报导称，日韩下周一将举行相关会谈。

日韩关系长期以来受“慰安妇”问题困扰。上月，安倍与韩国总统朴槿惠会晤，此后两国关系回暖。

“我愿绞尽脑汁，竭尽全力。”岸田文雄对记者称。他没有透露访问韩国的日期。

“我们一直在努力达成共识……加速会谈，寻求尽早达成协议。这是这方面努力的一部分。”岸田文雄称。

菅义伟重申，日本在“慰安妇”赔偿问题上的立场没有改变，即该问题已经在1965年签署的一个双边协议中获得彻底解决。

但《日本经济新闻》报导称，作为日韩可能达成协议的一部分，日本可能提议设立一项政府支持基金以帮助昔日的“慰安妇”。（完）