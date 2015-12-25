日本外相将访问韩国 寻求解决“慰安妇”问题争议

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透东京12月25日 - 日本外相岸田文雄周五称，他正在安排对韩国的访问，希望能尽早解决日韩之间围绕“慰安妇”问题的争议。
日本内阁官房长官菅义伟也表示，日本首相安倍晋三已指示岸田文雄赴韩国进行会谈。日本媒体报导称，日韩下周一将举行相关会谈。
日韩关系长期以来受“慰安妇”问题困扰。上月，安倍与韩国总统朴槿惠会晤，此后两国关系回暖。
“我愿绞尽脑汁，竭尽全力。”岸田文雄对记者称。他没有透露访问韩国的日期。
“我们一直在努力达成共识……加速会谈，寻求尽早达成协议。这是这方面努力的一部分。”岸田文雄称。
菅义伟重申，日本在“慰安妇”赔偿问题上的立场没有改变，即该问题已经在1965年签署的一个双边协议中获得彻底解决。
但《日本经济新闻》报导称，作为日韩可能达成协议的一部分，日本可能提议设立一项政府支持基金以帮助昔日的“慰安妇”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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