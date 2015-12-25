版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 12月 25日 星期五 14:21 BJT

日本外相将访问韩国 寻求解决“慰安妇”问题争议

日本外相岸田文雄周五称，他正在安排对韩国的访问，希望能尽早解决日韩之间围绕“慰安妇”问题的争议。日本内阁官房长官菅义伟也表示，日本首相安倍晋三已指示岸田文雄赴韩国进行会谈。日本媒体报道称，日韩下周一将举行相关会谈。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐