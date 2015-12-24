版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 17:46 BJT

日本首相安倍晋三将派外务大臣前往韩国，寻求解决慰安妇问题--NHK

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月24日 - 日本放送协会（NHK）周四报道称，日本首相安倍晋三本月将派外务大臣岸田文雄前往韩国，寻求解决慰安妇问题。

日韩上月同意加速有关解决慰安妇问题的谈判，该问题是两国改善关系的一大障碍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐