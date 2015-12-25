日本外相将访问韩国 寻求解决“慰安妇”问题争议

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月25日 - 日本外相岸田文雄周五称，他正在安排对韩国的访问，希望能尽早解决日韩之间围绕“慰安妇”问题的争议。
日本内阁官房长官菅义伟也表示，日本首相安倍晋三已指示岸田文雄赴韩国进行会谈。日本媒体报道称，日韩下周一将举行相关会谈。
日韩关系长期以来受“慰安妇”问题困扰。上月，安倍与韩国总统朴槿惠会晤，此后两国关系回暖。
“我愿绞尽脑汁，竭尽全力。”岸田文雄对记者称。他没有透露访问韩国的日期。
“我们一直在努力达成共识……加速会谈，寻求尽早达成协议。这是这方面努力的一部分。”岸田文雄称。
菅义伟重申，日本在“慰安妇”赔偿问题上的立场没有改变，即该问题已经在1965年签署的一个双边协议中获得彻底解决。
但《日本经济新闻》报道称，作为日韩可能达成协议的一部分，日本可能提议设立一项政府支持基金以帮助昔日的“慰安妇”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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