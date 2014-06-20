韩国拟举行海上射击演习 日方抗议

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月19日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，日本向韩国提出抗议，反对韩国在争议水域进行射击演习的计划。
日韩关系长期受领土争端以及日本侵略历史影响。
韩国演习定于周五举行，而日本亦计划周五公布对1993年“河野谈话”出台过程的调查报告。“河野谈话”是指1993年时任日本内阁官房长官河野洋平就“慰安妇”问题调查结果发表的道歉谈话。
日本方面指出，韩国射击演习范围涉及竹岛（韩国称“独岛”）附近的日本领海。
该岛屿目前由韩国控制，而日本称其为日本领土。
菅义伟在例行新闻发布会上说：“根据我国在竹岛主权上的立场，我们不能接受这样的做法。我们对此深感遗憾。”
他透露，日本已要求韩国方面取消此次演习。
韩国国防部称，该国海军计划周五举行例行射击演习，但不愿谈判具体位置以及时间。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
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