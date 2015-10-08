日本承诺向斯里兰卡提供援助

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周二与来访的斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈举行会谈，承诺向斯里兰卡提供援助，同时还重申了帮助该国加强海上安全以及提供巡逻船的承诺。
斯里兰卡当局正在改变其前政府的亲华立场，且已经暂停了多数中资企业参与的该国基础设施项目。
该国还更加重视同日本的关系，这与安倍抗衡日益崛起的中国的希望不谋而合。
斯里兰卡政府官员7月时称，他们正在寻求成本更低的融资渠道，以便用利息更低和期限更长的贷款来取代所欠中国逾50亿美元债务的七成。
安倍承诺向斯里兰卡提供大约454亿日元（3.77亿美元）基础设施援助。维克勒马辛哈表示，该国政府将通过确保透明度和良好的治理，来创造更有利的投资环境。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。