日本承诺向斯里兰卡提供援助

路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周二与来访的斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈举行会谈，承诺向斯里兰卡提供援助，同时还重申了帮助该国加强海上安全以及提供巡逻船的承诺。

斯里兰卡当局正在改变其前政府的亲华立场，且已经暂停了多数中资企业参与的该国基础设施项目。

该国还更加重视同日本的关系，这与安倍抗衡日益崛起的中国的希望不谋而合。

斯里兰卡政府官员7月时称，他们正在寻求成本更低的融资渠道，以便用利息更低和期限更长的贷款来取代所欠中国逾50亿美元债务的七成。

安倍承诺向斯里兰卡提供大约454亿日元（3.77亿美元）基础设施援助。维克勒马辛哈表示，该国政府将通过确保透明度和良好的治理，来创造更有利的投资环境。（完）