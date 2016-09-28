日本铁钢连盟会长称中国钢铁业重组有助于结构性改革

路透东京9月28日 - 日本铁钢连盟会长柿木厚司(Koji Kakigi)周三称，中国宝钢集团收购武汉钢铁，将打造一家中国钢铁业更强的领军企业，促进结构性改革。

“我们对此表示欢迎，因为集中程度更高将有助于推动中国钢铁业的结构性改革，”柿木厚司在一次新闻发布会上称。

宝钢集团上周公布与武钢的重组方案，这是中国政府整合分散化钢铁行业计划的一部分。此次重组将创建全球第二大钢铁生产商，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)。

同时还是日本最大钢铁生产商新日铁住金 (5401.T)社长的柿木厚司表示，该公司将需要上调产品价格，反映炼焦煤价格的飙升。今年以来炼焦煤价格已涨逾一倍。(完)