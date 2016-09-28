日本铁钢连盟会长称中国钢铁业重组有助于结构性改革

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月28日 - 日本铁钢连盟会长柿木厚司(Koji Kakigi)周三称，中国宝钢集团收购武汉钢铁，将打造一家中国钢铁业更强的领军企业，促进结构性改革。
“我们对此表示欢迎，因为集中程度更高将有助于推动中国钢铁业的结构性改革，”柿木厚司在一次新闻发布会上称。
宝钢集团上周公布与武钢的重组方案，这是中国政府整合分散化钢铁行业计划的一部分。此次重组将创建全球第二大钢铁生产商，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)。
同时还是日本最大钢铁生产商新日铁住金 (5401.T)社长的柿木厚司表示，该公司将需要上调产品价格，反映炼焦煤价格的飙升。今年以来炼焦煤价格已涨逾一倍。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。