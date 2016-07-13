日本内阁官房长官称政府考虑直升机撒钱的报导不实

特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透东京7月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府并未考虑将“直升机撒钱”纳入政策选项，否认媒体有关政府顾问建议此政策的报导。
日本产经新闻周三报导，首相顾问本田悦朗向安倍晋三表示，现在是采取直升机撒钱政策的好时机；该政策是印钞后直接交给民间部门以刺激经济。
内阁官房长官菅义伟在一记者会中表示，日本央行将依据市场走势与经济环境，对货币政策措施做出决定。
安倍周二与美国联邦储备理事会(FED)前主席伯南克的会面，也引发外界对日本政府刺激计划可能透过日本央行宽松政策而获得资助的臆测。伯南克为“直升机撒钱”政策的拥护者。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。