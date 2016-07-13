版本:
中国
国际财经 | 2016年 7月 13日 星期三 11:34 BJT

日本内阁官房长官称政府考虑直升机撒钱的报导不实

路透东京7月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府并未考虑将“直升机撒钱”纳入政策选项，否认媒体有关政府顾问建议此政策的报导。

日本产经新闻周三报导，首相顾问本田悦朗向安倍晋三表示，现在是采取直升机撒钱政策的好时机；该政策是印钞后直接交给民间部门以刺激经济。

内阁官房长官菅义伟在一记者会中表示，日本央行将依据市场走势与经济环境，对货币政策措施做出决定。

安倍周二与美国联邦储备理事会(FED)前主席伯南克的会面，也引发外界对日本政府刺激计划可能透过日本央行宽松政策而获得资助的臆测。伯南克为“直升机撒钱”政策的拥护者。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐