日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经

路透东京7月26日 - 日本经济新闻周二报导，按照一份刺激计划，日本政府接下来几年可能通过财政支出直接向经济注资6万亿日圆(570亿美元)，这样的规模是最初计划的两倍。

财务省财政刺激计划草案中，起初为拨款3万亿日圆用于国家和地方政府直接支出。但日经未援引消息来源报导，由于政府官员及执政党议员要求加大支出，所以规模提高一倍。

报导称，周二政府提交刺激计划草案，与执政党议员协商时，支出规模可能进一步增加。

直接支出是大规模经济刺激计划的一部分。刺激计划还将包括国家对私营企业提供补贴，以及准政府金融机构的放贷计划。

日经称，刺激计划总规模可能超过20万亿日圆，计划最早或8月2日宣布。

报导称，政府将对当前财年制定约2万亿日圆的追加预算，以为部分计划融资，其余部分将通过2017年4月始的财年预算提供融资。(完)