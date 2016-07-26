日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月26日 - 日本经济新闻周二报导，按照一份刺激计划，日本政府接下来几年可能通过财政支出直接向经济注资6万亿日圆(570亿美元)，这样的规模是最初计划的两倍。
财务省财政刺激计划草案中，起初为拨款3万亿日圆用于国家和地方政府直接支出。但日经未援引消息来源报导，由于政府官员及执政党议员要求加大支出，所以规模提高一倍。
报导称，周二政府提交刺激计划草案，与执政党议员协商时，支出规模可能进一步增加。
直接支出是大规模经济刺激计划的一部分。刺激计划还将包括国家对私营企业提供补贴，以及准政府金融机构的放贷计划。
日经称，刺激计划总规模可能超过20万亿日圆，计划最早或8月2日宣布。
报导称，政府将对当前财年制定约2万亿日圆的追加预算，以为部分计划融资，其余部分将通过2017年4月始的财年预算提供融资。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。