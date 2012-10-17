野田佳彦拟在11月底前推出新刺激政策--共同社

路透10月16日电---日本共同社引述接近日本首相野田佳彦的消息人士报导,由於日本经济已陷入停滞,野田佳彦计划在下个月底前推出新一轮经济刺激措施.

报导称,其中预计包括遏制通缩、缓和日圆升值、扩大震後重建工作以及放宽企业监管等方面的举措.

共同社称,野田佳彦周三将举行特别内阁会议,以指示内阁部长制订计划.

日本政府上周连续第三个月在月度评估中调降经济展望,表示经济基调疲弱.

日本经济新闻报导称,政府考虑动用2012年预算中拨备的9,100亿日圆(115亿美元)向新的刺激计划提供资金.这笔拨备资金用於应对紧急经济状况和振兴地区经济.

日经称,如果反对党合作,那麽野田佳彦将提出规模达数万亿(兆)日圆的额外预算.

在外汇市场,日圆对该消息反应平淡,不过对於日本央行将进一步放宽政策的臆测,已在稍早推动美元/日圆触及78.95日圆的9月19日以来高位.

"(野田佳彦)到底是什麽意思还不清楚."瑞士信贷外汇分析师Daniel Katzive表示,"他指的可能是出台更多措施来支持出口,或者日圆升值对出口商的影响."

"所以市场没有太大反应,因为市场并不认为日本政府会推出真正重大的举措来应对日圆强势."他说.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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