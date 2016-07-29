日本经济刺激计划将包括13.5万亿日圆的“财政措施”--草案

路透东京7月29日 - 据路透周五见到的一份刺激计划草案，日本首相安倍晋三承诺的经济刺激计划将包括13.5万亿日圆(1,300亿美元)的“财政措施”，包括直接的政府支出及贷款。

草案显示，这项有待内阁周二批准的刺激计划包括7.5万亿日圆的中央和地方政府支出，6万亿日圆财政投资和贷款计划，而后者未纳入政府的总体预算。

而刺激计划的总体金额达28.1万亿日圆，当中包括公私合营和其它不属于政府直接支出的计划。(完)