日本经济刺激计划将包括13.5万亿日圆的“财政措施”--草案

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透东京7月29日 - 据路透周五见到的一份刺激计划草案，日本首相安倍晋三承诺的经济刺激计划将包括13.5万亿日圆(1,300亿美元)的“财政措施”，包括直接的政府支出及贷款。
草案显示，这项有待内阁周二批准的刺激计划包括7.5万亿日圆的中央和地方政府支出，6万亿日圆财政投资和贷款计划，而后者未纳入政府的总体预算。
而刺激计划的总体金额达28.1万亿日圆，当中包括公私合营和其它不属于政府直接支出的计划。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。