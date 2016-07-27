日本政府称本财年将把最低薪资提高3%以刺激消费开支

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透东京7月27日 - 日本政府周三表示，刺激方案将包括本财年把最低工资提高3%，以促进国内需求，同时也是为了平息外界对其经济政策忽略低收入群体的批评。
对于决策人士而言，提高薪资是当务之急。日本首相安倍晋三目前十分渴望提高消费者支出，因消费支出被视为促进国内需求、使经济摆脱15年通缩局面的关键。
“通过提高最低薪资来刺激消费极为重要，这将有助于日本摆脱通缩、促进其实现经济正向增长周期，”日本内阁官房长官菅义伟周三表示。
日本政府正在草拟一份刺激方案，该方案即将公布。继本月稍早在参议院选举中获胜后，安倍晋三试图推出新的经济刺激计划。
提高最低工资或将鼓励其他工资也上涨，这样或将有助于日本央行，使其较容易引导通胀率达到2%的央行目标。
日本政府在上一财年将最低工资提高了2.3%，本财年上调3%标志着工资或以更快速度提高。
上一财年日本全国平均最低工资为每小时780日圆，调高3%等于每小时工资增加24日圆。
安倍在2012年底上台后，在日本央行的量化宽松以及股市大涨帮助推高消费者支出的情况下，安倍的经济政策初期曾经显见成效。
然而，日本经济很快失去动能，因工资增长速度非常平缓，而且政府的结构性改革令许多投资者要求有更大胆的措施，来结束经济数十年来走走停停的增长态势。(完)
(编译 孙国玉/王琛；审校 李爽/李婷仪)
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