日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经（更新版）

(新增麻生太郎讲话和更多刺激计划的细节)

路透东京7月26日 - 日本经济新闻周二报导，按照一份刺激计划，日本政府接下来几年可能通过财政支出直接向经济注资6万亿日圆(570亿美元)，这样的规模是最初计划的两倍。

财务省财政刺激计划草案中，起初为拨款3万亿日圆用于国家和地方政府直接支出。但日经未援引消息来源报导，由于政府官员及执政党议员要求加大支出，所以规模提高一倍。

日本财政大臣麻生太郎向记者表示，政府仍在讨论刺激支出的规模，但希望很快能做出决定。路透周二所见的刺激计划草案显示，支出将重点放在基础设施上。

日本首相安倍晋三借本月稍早在参议院选举赢得压倒性胜利的势头，希望通过基础设施投资来重振经济；安倍之前改革举措尚不足以提振经济，这令人失望。

“首相的指示是将重点放在为未来投资上，”麻生太郎在记者会上说。

“我们需要一项大胆而全面的计划，但需要多一点时间来敲定。”

报导称，周二政府提交刺激计划草案，与执政党议员协商时，支出规模可能进一步增加。

日经称，刺激计划总规模可能超过20万亿日圆，计划最早或在8月2日宣布。

报导称，政府将对当前财年制定约2万亿日圆的追加预算，从而为部分计划融资，其余部分将通过2017年4月始的财年预算提供融资。

**直接及间接支持**

路透取得的支出计划草案显示出刺激方案细节内容，扩大贷款担保，并调降中小企业融资计划的放贷利率。

日本国际协力银行(JBIC)将以放贷计划支持在海外营运的小型企业，因担心英国脱欧可能影响企业取得信贷管道。

政府将利用公私部门合作投资，将一条磁浮高速铁路工程提前多达八年，并扩大传统高速铁路网。

刺激方案还将投资旅馆及改善公共运输，以吸引更多观光客。

日本政府计划提高基础设施支出，促进农产品出口，加强许多易受天灾打击区域的基础设施。

刺激方案将提高日间照护中心及养老院员工的薪资。

草案内容亦显示，政府计划加强落实执行劳工法，以缩小正职员工与兼职人员同工不同酬的薪资差距。(完)