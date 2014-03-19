《热点透视》日本股市近期被抛售 可能只是一时受挫

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen
路透香港3月19日 -日本股市经历了一场暂时的挫折。日股指标股指今年按日圆计算的跌幅已超过10%。但由于日本央行随时准备进一步放宽政策，国内利多因素当会令日股受益。
股市自去年在安倍经济学政策刺激下强劲上扬后，投资者就似乎一直有种稍事停歇的倾向。然而这次修正比许多人预期的更为猛烈。今年以来，东证股价指数下跌将近11%，日经指数也挫跌近12%，在全球主要股市当中，表现仅好于俄罗斯股市。
日本显示器公司(JDI)(6740.T)成为这波跌势的最新牺牲品，这家智能手机屏幕生产商刚刚完成首次公开发行(IPO)。其股价在3月19日挂牌首日较招股价下挫16%。
促成这波跌势的原因来自国内外两方面。新兴市场的抛售和对中国经济的忧虑打压成长预估，促使投资者追捧日本公债等避险资产。日圆在2013年股市上涨之际不断下跌，而今年迄今日圆兑美元劲扬将近4%。从国内来看，投资者担心4月1日开始消费税率上调3个百分点，会对经济造成影响。
尽管如此，我们还是很有理由相信，这轮暴跌不会一直持续下去。首先，估值方面比较有利。野村分析师认为，按2014年预估获利计算，日本股票的市盈率(本益比)低于美国同类股票，今年的获利增长很少甚至没有在股价中得到反映。
同时，政府仍在积极推动日本大型养老基金减持已经非常庞大的公债仓位，将资金转向股市等其它资产。外界普遍预期，如果经济真的萎靡不振，日本央行将扩大资产购买计划--甚至有可能直接购买股票。
不管是对是错，安倍晋三政府似乎是将股市看成了日本经济复苏的晴雨表。只要安倍经济学政策继续推行，股市下挫就可能只是暂时现象。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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