日股亮丽封关 全年涨幅惊人

* 日经指数封关日创六年新高

* 日圆兑美元及欧元触及五年新低

* 其他亚股涨跌互见，资金回流至欧美

路透悉尼12月30日 -日本股市周一封关，全年创下惊人涨幅，在日圆兑美元连续第三个交易日跌至新低激励下，日股升至六年新高，表现再度领先其他亚股。

日经指数.N225今日上涨0.7%。日本周二到周五休市。澳洲股市收高0.6%，今年共涨15%。

但多数亚洲市场持续表现逊色，部分是因为投资者将资金转出新兴市场，转入欧洲和美国。

日本的贸易竞争国也一直抱怨疲弱日圆赋予该国贸易优势。韩国企划财政部官员警告说日圆下跌过快，中国发改委主任则表示必须密切监视日圆贬值的影响，因为它有可能冲击到周边经济体。

这可能是造成MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS仅上涨0.1%的一个原因。今年该指数料下滑0.2%。

对比鲜明的是，受激进的货币和财政刺激措施提振，日本日经指数今年上涨56.7%，创1972年以来最佳年度表现。

日本朝日新闻周日报导，由于经济动能增强，企业获利改善，国内影响力最大的企业游说组织已同意进行六年来的首次涨薪，将调高员工的基本工资。

许多分析师表示，涨薪对于安倍实现承诺至关重要。安倍晋三承诺终止15年的通缩，并帮助央行实现2%的通胀率。

日圆今年走软也助益经济，日圆兑美元和欧元均来到五年低位。

美元兑日圆周一上涨，报105.36日圆，此前触及105.415的新高。日圆兑美元已连续第九周下滑，是1974年以来的最长下跌周期。

欧元兑日圆也走强，报144.705日圆。上周五曾高见145.67。

年底交投清淡使得市况更易波动，欧元上周五曾涨至1.3892美元，然后才回落。周一时欧元兑美元略止稳，在1.3810/35有卖单聚集。

欧洲央行德拉吉的一席谈话，可能给欧元更进一步支撑。德拉吉说，他认为没有降息的急迫性，欧元区也无通缩迹象。

从市场押注筹码显示，投资人期待英国股市FTSE 100 .FTSE、德国股市DAX.GDAXI和法国股市CAC40 .FCHI开盘持稳或温和走低。

不过意大利方面传来不太好的消息。由于股东反对，意大利第三大银行西雅那银行(BancaMPS)(BMPS.MI)被迫推迟至关重要的30亿欧元(41亿美元)股权出售，令其重整计划前途未卜。

这家全球历史最悠久的银行需要投资者的资金援助，以便偿还国家援助款和避免国有化。

美元和欧元受到支撑，因美国和欧元区公债对日债收益率差扩大。

美国10年期公债收益率攀升至逾两年最高点3.02%。10年期日债收益率仅为0.735%。

苏格兰皇家银行分析师指出，30年期美国公债收益率正在迫近非常关键的4.05%水准，这是20年前一多头通道的顶部，如果突破此处，将给债市带来非常偏空的信号。

大宗商品市场方面，伦敦期铜触及四个月高位，亚洲和美国经济回暖的迹象，为工业金属擦亮前景。

现货金跌至每盎司1,206美元，且有望录得近30%的三十年来最高年度跌幅，年跌幅接近30%。

布兰特原油上涨0.46美元，报每桶112.64美元。美国轻质原油小幅上升0.05美元，报每桶100.37美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。