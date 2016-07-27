日本股市：日经指数午后上涨2.7%，受首相将宣布刺激计划的报导提振

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观

周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。