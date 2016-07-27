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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 12:03 BJT

日本股市：日经指数午后上涨2.7%，受首相将宣布刺激计划的报导提振

路透东京7月27日 - 日本股市日经指数周三午后涨幅一度超过2.5%，此前富士电视报导称，首相安倍晋三将宣布实施规模为27万亿日圆(2,551亿美元)的经济刺激计划。

日经指数 午后盘初一度上涨2.7%，至16,821.43点。如果该指数升逾上周四触及的16,938.96点，则将创八周最高位。

富士电视在日本股市午休时段报导称，安倍晋三可能周三下午宣布刺激计划。

东证股价指数 上升1.2%至1,323.16点。JPX-日经400指数 涨1.3%至11,907.61点。(完)

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