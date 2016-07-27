日本股市：日经指数午后上涨2.7%，受首相将宣布刺激计划的报导提振

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透东京7月27日 - 日本股市日经指数周三午后涨幅一度超过2.5%，此前富士电视报导称，首相安倍晋三将宣布实施规模为27万亿日圆(2,551亿美元)的经济刺激计划。
日经指数 午后盘初一度上涨2.7%，至16,821.43点。如果该指数升逾上周四触及的16,938.96点，则将创八周最高位。
富士电视在日本股市午休时段报导称，安倍晋三可能周三下午宣布刺激计划。
东证股价指数 上升1.2%至1,323.16点。JPX-日经400指数 涨1.3%至11,907.61点。(完)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。