日本股市：收低1%创两个半月最低，受累于中国经济疑虑及朝鲜因素

“市场已经收到财新服务业PMI的拖累，该数据显示服务业萎缩。朝鲜的挑衅行为令今天本已晦暗的情绪雪上加霜。”

财新中国12月服务业PMI降至50.2，创2014年7月以来最低水准。

该数据公布不到两小时之后，朝鲜宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验。

Markit/日经日本12月经季节调整的服务业采购经理人指数(PMI)为51.5，12月服务业活动扩张速度大致与前月相当 。但对中国经济的担忧以及朝鲜核试验引发的不确定性盖过了日本数据的影响。

东证股价指数33个类股中，除三个以外其余全部下跌。