日本股市：收低1%创两个半月最低，受累于中国经济疑虑及朝鲜因素

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
“市场已经收到财新服务业PMI的拖累，该数据显示服务业萎缩。朝鲜的挑衅行为令今天本已晦暗的情绪雪上加霜。”
财新中国12月服务业PMI降至50.2，创2014年7月以来最低水准。
该数据公布不到两小时之后，朝鲜宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验。
Markit/日经日本12月经季节调整的服务业采购经理人指数(PMI)为51.5，12月服务业活动扩张速度大致与前月相当 。但对中国经济的担忧以及朝鲜核试验引发的不确定性盖过了日本数据的影响。
东证股价指数33个类股中，除三个以外其余全部下跌。
东证股价指数 跌1.1%至1,488.84点。JPX-日经400指数 跌1%至13,412.15点。(完)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。