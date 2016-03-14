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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 14:21 BJT

日本股市：日经指数收高1.7%，但美日央行决议之前气氛审慎

东证股价指数银行类股 上涨2.8%，因日本央行本周进一步调降负利率的预期消散。多数市场人士预期目前不会有重大政策调整。

东证股价指数 上涨1.5%至于1,379.95点，33支分类指数中，除一支外均回升至平盘上方。

JPX-日经400指数 涨1.5%至12,480.68点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 王丽鑫/白云)

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