日本股市：日经指数收低3.1%至近三周低点，日圆上涨拖累出口股

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
日本主要汽车生产商表现逊于大盘，这些企业的获利非常依赖出口销售。丰田汽车 下跌3.8%，日产汽车 重挫5%，本田汽车 下跌4%。
企业获利和财测令人失望进一步拖累日股。索尼 下滑4%，此前公布其关键的影像感应器业务出现年度亏损。Panasonic 下挫7.4%，因销售疲弱。
电信巨头NTT Docomo 逆势上涨4.9%，因获利强劲，且财测稳健。
东证股价指数 下跌3%至1,299.96点。JPX-日经400指数 跌3.1%至11,749.49点。(完)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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