日本股市：日经指数收低3.1%至近三周低点，日圆上涨拖累出口股

更正-欧洲汇市：英镑势将创至少1998年来最大日涨幅，此前英首相发表退欧讲话

路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。