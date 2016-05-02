版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 14:25 BJT

日本股市：日经指数收低3.1%至近三周低点，日圆上涨拖累出口股

日本主要汽车生产商表现逊于大盘，这些企业的获利非常依赖出口销售。丰田汽车 下跌3.8%，日产汽车 重挫5%，本田汽车 下跌4%。

企业获利和财测令人失望进一步拖累日股。索尼 下滑4%，此前公布其关键的影像感应器业务出现年度亏损。Panasonic 下挫7.4%，因销售疲弱。

电信巨头NTT Docomo 逆势上涨4.9%，因获利强劲，且财测稳健。

东证股价指数 下跌3%至1,299.96点。JPX-日经400指数 跌3.1%至11,749.49点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐