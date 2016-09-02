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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 14:17 BJT

日本股市：日经指数收盘近持平，本周上涨3.45%

路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周五收盘近持平，此前美国公布的疲弱制造业数据打击人气，投资人在美国非农就业数据公布前保持谨慎。

日经指数 收盘微跌0.01%，报16,925.68点，上日曾涨至三个月收盘高位。本周日经指数上涨3.45%%。

东证股价指数 收涨0.25%，报1,340.76点；JPX-日经400指数 收涨0.23%，报12,061.44点。(完)

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