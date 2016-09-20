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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 14:31 BJT

日本股市：日经指数下滑，受央行会议之前谨慎情绪及迅销挫跌拖累

交易商表示，迅销的跌势是彭博报导触发的。该报导引述一位分析师的话称，他肯定日本央行将停止购买追踪日经指数的上市交易基金(ETF)，因有批评声音指出这种举措扭曲了市场。

而众所周知迅销是日本央行这种操作一个很大的受益者。

东证股价指数 上升0.4%至1,316.97点。JPX-日经400指数 上涨0.4%至11,812.31点。(完)

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