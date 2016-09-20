日本股市：日经指数下滑，受央行会议之前谨慎情绪及迅销挫跌拖累

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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交易商表示，迅销的跌势是彭博报导触发的。该报导引述一位分析师的话称，他肯定日本央行将停止购买追踪日经指数的上市交易基金(ETF)，因有批评声音指出这种举措扭曲了市场。
而众所周知迅销是日本央行这种操作一个很大的受益者。
东证股价指数 上升0.4%至1,316.97点。JPX-日经400指数 上涨0.4%至11,812.31点。(完)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。