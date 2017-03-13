版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 14:33 BJT

日本股市：日经指数创15个月收盘高点，但重大事件前交投清淡

路透东京3月13日 - 日本股市日经指数周一收盘微涨，创下15个月收盘高位。投资人买入防御类股，由于日圆升值而避开出口类股。不过本周重要事件展开之前，成交量不大。

日经指数收涨0.2%至19,633.75点，创下自2015年12月以来最高收位。东证股价指数亦收涨0.2%至1,577.40点，也创下15个月最高收位。

不过，主板市场成交量创下今年第三低，为1.47万亿日圆。(完) (编译 李春喜; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐