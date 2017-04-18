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亚洲 | 2017年 4月 18日 星期二 14:17 BJT

日本股市：日经指数小涨，因美元和美国股市攀升

路透东京4月18日 - 日股日经指数周二收高，脱离近期所及的五个月低位，从美股反弹和日圆走软中获得指引。

日经指数收涨0.4%至18,418.59点。

美元兑日圆小涨0.2%至109.08，周一曾挫跌至五个月新低，美国股市隔夜反弹。市场关注焦点从朝鲜(北韩)和叙利亚局势转移至本周稍后的公司财报上来，标准普尔500指数脱离上周所及两个月低位。

利率上升和市场更加光明帮助提振日本银行和金融类股。

东京证交所银行类指数上涨1.0%，证券类指数涨0.8%。

东证股价指数上升0.4%至1,471.53点。JPX-日经400指数涨0.3%至13,187.25点。(完) (编译 王颖/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚)
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