日本股市：日经指数小涨，因美元和美国股市攀升

路透东京4月18日 - 日股日经指数周二收高，脱离近期所及的五个月低位，从美股反弹和日圆走软中获得指引。

美元兑日圆小涨0.2%至109.08，周一曾挫跌至五个月新低，美国股市隔夜反弹。市场关注焦点从朝鲜(北韩)和叙利亚局势转移至本周稍后的公司财报上来，标准普尔500指数脱离上周所及两个月低位。