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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 14:33 BJT

日本股市：日经指数收低回吐盘中涨幅，全球性重磅事件即将来袭

路透东京6月8日 - 日股日经指数周四回吐稍早涨幅，最终收低，市场本来已因即将发生的重大全球性事件而焦虑不安，日圆升值亦来雪上加霜。

日经指数收低0.4%至19,909.26点，早盘一度上涨0.1%。

美元兑日圆在盘中多数时间都上涨，但目前下跌0.3%，报109.50日圆，受有关日本央行报导的打压。报导称，日本央行在考虑如何向市场沟通最终退出货币刺激政策的策略。

盘中多数时间被谨慎情绪主导，因英国选民今天开始投票，今晚欧洲央行将举行政策会议，前联邦调查局(FBI)局长科米将在美国参议院就通俄门调查作证。

东证股价指数收跌0.4%至1,590.41点，JPX-日经400指数收跌0.4%至14,171.39点。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 李爽/高琦)
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