日本股市：日经指数因科技类股下挫而收跌，周线连续第二周下滑

路透东京7月28日 - 日股日经指数周五收跌，此前科技类股追随纳斯达克指数颓势大幅下挫，而投资者对美元兑日圆下滑保持谨慎态度。

半导体设备制造商类股下挫，东京电子(东京威力科创)大跌7.2%，爱德万测试(Advantest)跌5.0%，共为日经指数贡献了53个点的跌幅。

日经指数跌0.6%，收报19,959.84点。本周该指数累计跌0.7%，为连续第二周周线下滑。

东证股价指数跌0.4%，收报1,621.22，成交额触及六周高位2.77万亿日圆。

日本防卫大臣稻田朋美的辞职也令市场人气受到打压。她此前犯下的一系列过失导致首相安倍晋三支持率大跌。

“日股上档受限，部分是因为安倍支持率下降。”三井住友信托资产管理的策略部总经理Masashi Oda表示。

“防卫大臣的继任人选尚未浮出水面，我们不应当过分谨慎，不过投资者在一段时期内可能不会追高市场了。”Oda说道。

本周日经指数在涵盖重要心理关口20,000点的275个点子的窄幅区间内波动。

日本公司公布的财报喜忧参半，影响周五个股走势。日产汽车下跌4.1%，此前公布第一季营业利润同比大降12.8%。

建筑设备生产商日立建机一度涨至九年高点，因季度营业利润跳增584.5%至167亿日圆，得益于中国和北美的需求强劲。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 于春红/汪红英)