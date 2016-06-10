日本股市：日经指数收低，受10年期日债收益率跌至纪录低位影响

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周五收跌，因10年期日债收益率(殖利率)跌至纪录低位，让投资者紧张不安。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行下周公布政策决议之前，投资者本就情绪谨慎。
日经指数 收跌0.4%至16,601.36点。该指数周线跌0.2%。
日内稍早，10年期日债收益率 跌至负0.140%。
东证股价指数 下滑0.5%至1,330.72点。JPX-日经400指数 跌0.5%至11,981.60点。
美联储6月14-15日将召开会议。日本央行将在6月16日结束为期两日的会议。(完)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。