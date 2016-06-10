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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 14:32 BJT

日本股市：日经指数收低，受10年期日债收益率跌至纪录低位影响

路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周五收跌，因10年期日债收益率(殖利率)跌至纪录低位，让投资者紧张不安。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行下周公布政策决议之前，投资者本就情绪谨慎。

日经指数 收跌0.4%至16,601.36点。该指数周线跌0.2%。

日内稍早，10年期日债收益率 跌至负0.140%。

东证股价指数 下滑0.5%至1,330.72点。JPX-日经400指数 跌0.5%至11,981.60点。

美联储6月14-15日将召开会议。日本央行将在6月16日结束为期两日的会议。(完)

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