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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 14:53 BJT

日本股市：日经指数收涨1.1%，成交值创今年第二低

路透东京6月23日 - 日本股市周四收涨，受投资者在英国公投前的空头回补拉动。英国公投可能影响其经济前景以及欧洲一体化计划。

日经指数 收涨1.1%至16,238.35点，为10日来最高；东证股价指数 也上涨1.1%至1,298.71点。

成交值为1.57万亿(兆)日圆，为今年第二低位，较过去一年日均值低约三成。

钢铁类指数 和运输类指数 涨幅居前。(完)

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