日本股市：日经指数在央行决议后震荡收高，金融股劲扬

日经指数本周下跌0.35%。

日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。

“购买ETF对股市有直接正面影响，但央行决定暂停购买公债打击了美元-日圆。由于强势日圆对股市的影响较(购买ETF)大得多，这对于股市来说不是个令人满意的结果，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

交易商原本普遍预期日本央行将扩大购买规模本已很大的公债、一些风险较高资产，比如ETF，甚至房地产投资信托(REITs)。

不过该行维持一些存款利率不变的决定提振了金融公司股票。

三菱日联金融集团(MUFG) 跳涨7.7%，瑞穗金融集团 大涨5.7%。日本第一生命保险 大涨8.7%，日本财产保险 上涨4.3%。

房地产股下跌，此前日本指标10年期公债收益率 涨至一个月高点。