日本股市：日经指数在央行决议后震荡收高，金融股劲扬

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
日经指数本周下跌0.35%。
日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。
“购买ETF对股市有直接正面影响，但央行决定暂停购买公债打击了美元-日圆。由于强势日圆对股市的影响较(购买ETF)大得多，这对于股市来说不是个令人满意的结果，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。
交易商原本普遍预期日本央行将扩大购买规模本已很大的公债、一些风险较高资产，比如ETF，甚至房地产投资信托(REITs)。
不过该行维持一些存款利率不变的决定提振了金融公司股票。
三菱日联金融集团(MUFG) 跳涨7.7%，瑞穗金融集团 大涨5.7%。日本第一生命保险 大涨8.7%，日本财产保险 上涨4.3%。
房地产股下跌，此前日本指标10年期公债收益率 涨至一个月高点。
东证股价指数 收涨1.2%至1,322.74点，31.9亿股票易手，成交额为33万亿日圆，均创下6月24日以来最高。(完)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。